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Пушилин: Майдан начинался за «европейские ценности», а завершился призывами против России

Тимур Шерзад
12:21 24.04.2023
Пушилин заявил, что в Донбассе интуитивно понимали угрозу, которая шла от сторонников Майдана, еще в те годы, когда он проходил.
© Видео: Марафон Знание.Первые! © Фото: ТРК «Звезда»
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Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин рассказал, как изменялся облик Майдана в Киеве, во время которого произошел государственный переворот на Украине. 

«На определенных этапах государственного переворота - Майдана - происходили видоизменения. Изначально это было за европейские какие-то не совсем понятные ценности. Потом это звучало против неудобного и неприятного президента. Но потом на каком-то этапе это начало звучать против России», - заявил Пушилин в ходе марафона «Знание.Первые».

Ранее Пушилин рассказал «Звезде», что в ДНР знают, где и какую западную технику получает противник.

А в Politico заявили, что Украине грозит новый Майдан после окончания спецоперации. Причина - недовольство Зеленским и желание довести до конца реформы, начатые еще в 2014 году. 

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