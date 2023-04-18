Жители страны недовольны Владимиром Зеленским и хотят завершения реформ, которые требовали еще в 2014 году.

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После окончания российский специальной операции на Украине может повториться Майдан. Об этом говорится в публикации издания Politico. Так, например, один из бывших министров заявил, что люди ждут перемен и хотят завершения реформ, которые требовали еще в 2014 году.

«Они захотят этого как можно быстрее. Майдан может повториться», - сказал бывший член украинского кабмина.

Украинцам не нравится и то, что Владимир Зеленский становится все более автократичным. Он захватывает больше власти, подавляет деятельность СМИ, оттесняет парламент и игнорирует законодательный надзор за распределением государственных средств.

Напомним, противостояние между сотрудниками правопорядка и радикально настроенными гражданами началось на центральной площади в Киеве в конце ноября 2013 года. Произошло это после того, когда правительство отказалось подписывать соглашение об ассоциации с ЕС.

Сторонники интеграции с Евросоюзом, среди которых было много провокаторов, вышли на улицы. Беспорядки очень быстро переросли в стычки с полицией. С обеих сторон появились жертвы. А после госпереворота ответственность за гибель людей возложили на бывшего президента страны Виктора Януковича.