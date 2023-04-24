Нарышкин заявил, что в Польше организовали учения Генштаба на случай нападения Германии

Директор СВР отметил, что в Варшаве усиливаются опасения относительно возможных реваншистских претензий со стороны Берлина.

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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что польский Генеральный штаб в конце марта организовал учения на случай нападения с запада. Слова Нарышкина приводит пресс-служба СВР.

Как заметил Сергей Нарышкин, для Варшавы становится все более острой тема геополитического передела. В нее входит в том числе пересмотр границ государств.

С одной стороны, Польша испытывает захватнические устремления относительно западной части Украины, как отметил Нарышкин. С другой - в стране усиливаются антинемецкие настроения. Растут и опасения насчет возможных реваншистских претензий Берлина.

Ранее Нарышкин заявил, что Россия в подробностях знает, какие цели у разведки США в Черном море.

А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Польша разговаривает с Украиной, только пока та является инструментом против России.