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Нарышкин заявил, что РФ подробно знает, какие цели у разведки США в Черном море

Игнат Далакян
15:25 15.03.2023
Согласно словам главы СВР РФ, Россия старается выявить объекты и территории, которые представляют наибольший интерес американской разведывательной деятельности.
Нарышкин заявил, что РФ подробно знает, какие цели у разведки США в Черном море
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Российская Федерация подробно знает и понимает, какие цели имеются у американской разведки в Черном море.

«Стараемся выявить те объекты и территории, которые для них представляют наибольший интерес», - добавил Нарышкин в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в Белом доме заявили, что пока еще не смогли достать упавший в Черное море американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper. Джон Кирби также выразил сомнение, что это удастся сделать в будущем.

До этого в российском оборонном ведомстве раскрыли детали о ситуации с крушением американского беспилотника. Согласно заявлению МО РФ, БПЛА MQ-9 Reaper совершил резкое маневрирование, после чего начал стремительно терять высоту, пока не столкнулся с водной поверхностью в Черном море. В воздух были подняты российские истребители для сопровождения нарушителя, однако не было применено бортовое вооружение. Самолеты из состава дежурных по ПВО сил в контакт с американским БПЛА не вступали, сообщили в Минобороны России.

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