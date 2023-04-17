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Захарова заявила, что Польша разговаривает с Украиной, пока та является инструментом против РФ

Сергей Лебедев
08:25 17.04.2023
Официальный представитель МИД РФ заявила, что с Киевом не станут говорить, когда граница будет стерта.
Захарова заявила, что Польша разговаривает с Украиной, пока та является инструментом против РФ
© Фото: Artur Widak, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Польша разговаривает с Украиной до тех пор, пока киевский режим нужен как «антироссийский инструментарий», заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По ее словам, когда граница будет стерта, никто не станет вести диалог с местным населением.

«И очень показательно подобное решение с точки зрения разоблачения мнимой заботы западников о голодающих и нуждающихся в продовольствии», - сказала Мария Захарова, комментируя запрет Польши на импорт украинского зерна.

Ранее польский президент Анджей Дуда заявлял, что необходимо бороться с неконтролируемым импортом зерна из Украины. В Варшаве опасаются ценовых спекуляций и действий, связанных с нарушением закона.

А накануне министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда отметил, что введенный запрет на импорт украинского зерна касается и его транзита в третьи страны. Ожидается, что вскоре начнутся переговоры со странами Евросоюза по экспорту сельхозпродукции.

Украина ждет «сложных переговоров». Об этом заявил министр аграрной политики Украины Николай Сольский. 

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