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Херш заявил, что глава ЦРУ Бернс отчитал Зеленского из-за коррупции на Украине

Сергей Лебедев
09:27 23.04.2023
Американцы передали главе киевского режима список из 35 человек, замешанных в коррупции.
Херш заявил, что глава ЦРУ Бернс отчитал Зеленского из-за коррупции на Украине
© Фото: Marcin Banaszkiewicz, Fotonews, GlobalLookPress
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Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс отчитал украинского президента Владимира Зеленского за коррупцию. Об этом в эфире RT заявил американский журналист-расследователь Сеймур Херш.

Он утверждает, что американцы передали главе киевского режима список из 35 человек, замешанных в коррупции. Десять из них после этого уволили.

Херш отметил, что коррупция в правительстве Украины достигла запредельного уровня.

Напомним, в февраля американский журналист Сеймур Херш обнародовал итоги расследования теракта и привел данные о том, что бомбы под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов во время учений Baltops в июне 2022 года.

По его словам, немецкий канцлер с прошлой осени помогает США скрыть информацию о теракте на газопроводе. Также он уверяет, что американский президент Джо Байден мог отдать приказ на осуществление теракта, чтобы наказать Олафа Шольца за нежелание поставлять оружие Украине. 

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