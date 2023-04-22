В стране и мире Замглавы МИД Украины заявил, что Киеву нужно в 10 раз больше военной помощи Максим Крюков Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник призвал западные страны перейти все искусственные «красные линии» в вопросе поставок вооружения. © Фото: Aziz Karimov, Keystone Press Agency, GlobalLookPress Читайте нас на: Страны коллективного Запада должны в 10 раз увеличить поставки военной помощи киевскому режиму. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник. «Мы благодарны нашим союзникам за их военную помощь, но этого недостаточно. Украине нужно в 10 раз больше», - написал он в своем Twitter-аккаунте. Замглавы украинского внешнеполитического ведомства также призвал страны Европейского союза и НАТО перейти все искусственные «красные линии» и выделить 1% ВВП на поставки Киеву вооружения. Ранее Foreign Policy написало, что США дали Украине гораздо меньше вооружения, чем обещали. Издание подчеркивает, что американская военная помощь поступает «по крупицам», к тому же администрация Джо Байдена близка к истощению ресурсов для помощи Киеву. Экспертное мнение и аналитика