Ровно 240 лет назад Крым, Тамань и Кубань вошли в состав Российской империи

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На этой неделе страна отметила официальную памятную дату - День присоединения Крыма, Тамани и Кубани к Российской империи. Ровно 240 лет назад был подписан Манифест, в котором говорилось что Екатерина II Вторая - Императрица и Самодержица Всероссийская «в замену и удовлетворение убытков наших решился взять под державу нашу полуостров Крымский, остров Тамань и всю Кубанскую сторону... обещая жителям тех мест свято и непоколебимо за себя и преемников престола... содержать их наравне с природными нашими подданными». То есть уже тогда, 240 лет назад, всем народам, населяющим эти территории была гарантирована защита, равные права и свободы, а также право говорить на своем языке.

Вхождение Крыма в состав России историки называют крупнейшим внешнеполитическим успехом Екатерины II. Местное население с радостью приветствовало русских, потому что на полуострове исчезла работорговля и были освобождены от налогов все крымские порты, прекратились гонения на православных.

Регион начал активно развиваться: строились дороги, промышленные предприятия, винодельни. Фактическое господство на Черном море стало одним из главных достижений покорения Крыма. И Екатерина II тут в известном смысле продолжила славную традицию, заложенную еще императором-родоначальником российского флота - Петра I.

«За всю историю России только два императора имели титул великий - это Петр Великий и Екатерина Великая. Первый великим стал, потому что создал Балтийский флот, после этого Россия открыла ворота в Европу. Вторая великая это, конечно, Екатерина II, при которой был создан Черноморский флот, открывший ворота на юг, в Азию и Среднее море. Благодаря этому у нас появился Черноморский флот, который действовал и в Средиземное море и даже в Атлантике», - рассказал историк, главный редактор военно-исторического журнала Сергей Ченнык.

Именно сегодня, 240 лет спустя, когда на полуостров снова покушаются наши враги - просматривается еще одна любопытная историческая параллель. Получается, что Запад дважды не выучил один и тот же урок. И в 1783 и в 2014 годах у него не получилось воспрепятствовать единению Крыма с Россией.

Об исторических параллелях и достижениях великой императрицы в сюжете Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».