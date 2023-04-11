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В Музее Победы прошла конференция в честь 240-летия принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи

20:54 11.04.2023
В рамках конференции обсуждались малоизвестные страницы истории принятия в состав РФ Крыма и защиты полуострова в XVIII - XXI века.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве прошла научно-практической конференция, посвященная 240-летию принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Организаторами мероприятия выступили Научно-исследовательский институт военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ и Музей Победы.

Участниками конференции стали члены Совета Федерации, представители образовательных организаций, а также научная общественность. В ходе встречи обсуждались малоизвестные страницы истории принятия в состав России Крыма и вооруженной защиты полуострова в XVIII - XXI века. Мероприятие открыл начальник Института военной истории Военной академии Генштаба ВС РФ, кандидат исторических наук, полковник в отставке Иван Басик.

Кроме того, во время конференции были выработаны рекомендации для применения исторической информации в деятельности военно-политических органов, организации патриотического воспитания, консолидации российского общества, в противодействии попыткам фальсификации отечественной военной истории в ущерб интересам России.

Ранее суд Крыма признал геноцидом преступления нацистов на полуострове в годы Великой Отечественной войны.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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