Лавров назвал демагогией заявления Украины о «возврате» Крыма

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Киевский режим в случае «возврата» Крыма собирается уничтожить на полуострове русский язык и русскую культуру, эти заявления представляют собой демагогию. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он напомнил о заявлениях украинских властей, которые требовали захвата Крыма и «с радостью обещали», что сразу после этого «уничтожат русский язык и русскую культуру в Крыму и сделают там доминирование украинской и глобальной культуры».

«Какие преломления происходят в глобальной культуре, мы уже видели. Я убежден, что эти демагогические заявления понятны, их цель, их смысл понятен», - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем.

Лавров в эти дни совершает рабочую поездку в Южную Америку. В рамках латиноамериканского турне он посетил Бразилию, а затем Венесуэлу.