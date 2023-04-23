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Призывы к мирному урегулированию конфликта на Украине являются «пророссийским миротворчеством». Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

«Звучащие в последнее время инициативы мирного урегулирования - это ничто иное, как пророссийское миротворчество», - написал он на своей странице в Facebook* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Украинский политик добавил, что не нужно сажать Киев за стол переговоров. Вместо этого, он призвал страны Запада увеличить количество поставляемого вооружения, заявив, что «оружие - лучший посредник».

Накануне заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что страны коллективного Запада должны в 10 раз увеличить поставки военной помощи киевскому режиму. Замглавы украинского внешнеполитического ведомства также призвал страны Европейского союза и НАТО перейти все искусственные «красные линии» и выделить 1% ВВП на поставки Киеву вооружения.

Посол КНР во Франции Лю Шайе ранее заявил, что в Вашингтоне нет заинтересованности остановить конфликт на Украине. По его словам, желание начать переговоры есть у России, в Киеве тоже выражают такую готовность.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.