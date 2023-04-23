Оператор Путина в Мариуполе рассказал, что президент ездил там, где хотел

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Президент России Владимир Путин в ходе своей поездки в Мариуполь выбирал маршрут движения по своему желанию и посетил те места, которые хотел. Об этом рассказал оператор Михаил, который сопровождал российского лидера.

«Он увидел стелу, посвященную Великой Отечественной войне, и без предупреждения повернул для того, чтобы остановиться возле нее», - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Оператор также удивился легкости, с которой происходили эти изменения, отметив, что глава государства «проехался по настоящему Мариуполю - там, где он хотел».

Напомним, в марте Владимир Путин совершил рабочий визит в Мариуполь. Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства прилетел в город на вертолете, после чего за рулем автомобиля он объехал несколько районов Мариуполя, совершая остановки. Вместе с тем президент успел пообщаться с местными жителями и осмотреть ряд городских объектов.

После поездки главы государства в Мариуполь местные жители поделились подробностями встречи с Путиным. По их словам, они не могли поверить, что смогут лично познакомиться с президентом страны.