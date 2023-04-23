Российские штурмовые отряды освободили два квартала на западе Артемовска

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За минувшие сутки на Донецком направлении российские штурмовые отряды освободили два квартала в западной части Артемовска. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В военном ведомстве отметили, что подразделения ВДВ оказывали поддержку по овладению городом на южной и северной окраинах. Также в данном районе авиацией совершено 6 самолетовылетов, а артиллерией выполнено 72 огневые задачи.

Напомним, накануне, 22 апреля, в МО РФ заявили об освобождении еще трех кварталов в западной части Артемовска. На флангах действия боевиков сковывали десантники.

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Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.