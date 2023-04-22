Российские штурмовые отряды освободили три квартала в западной части Артемовска

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Российские штурмовые отряды освободили за минувшие сутки три квартала в западной части Артемовска. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что бойцам оказывали поддержку ВДВ - они сковывали подразделения украинских боевиков на флангах.

Накануне, 21 апреля, в российском военном ведомстве заявили о боях за западную часть города.

Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса утром 24 февраля 2022 года. Ее цели - освободить ДНР и ЛНР, жители которых подверглись геноциду со стороны киевского режима, а также провести денацификацию и демилитаризацию Украины.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.