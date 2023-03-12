Сотни погибших в день: как трещит по швам оборона украинских националистов

Повлиять на ситуацию не могут даже грандиозные поставки западного оружия и техники Киеву.

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Украинские боевики несут серьезные потери. Несмотря на грандиозные поставки западного оружия и техники, успехов на линии соприкосновения у Киева нет. Российские войска уже контролируют почти половину Артемовска.

Кроме того, нашей пехоте в ходе активного наступления на Марьинку удалось выдавить националистов на окраину города. Там нет мирных жителей, что позволяет наносить массированные удары по врагу.

Серьезное продвижение есть и в северном секторе спецоперации. На неделе российские десантники взяли штурмом хорошо укрепленные опорные пункты боевиков у Кременной.

Подробнее с места событий - в репортаже Валентина Гвоздева в программе «Главное с Ольгой Беловой».