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Сотни погибших в день: как трещит по швам оборона украинских националистов

Валентин Гвоздев
19:16 12.03.2023
Повлиять на ситуацию не могут даже грандиозные поставки западного оружия и техники Киеву.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Edgar GutiÃrrez, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Украинские боевики несут серьезные потери. Несмотря на грандиозные поставки западного оружия и техники, успехов на линии соприкосновения у Киева нет. Российские войска уже контролируют почти половину Артемовска.

Кроме того, нашей пехоте в ходе активного наступления на Марьинку удалось выдавить националистов на окраину города. Там нет мирных жителей, что позволяет наносить массированные удары по врагу.

Серьезное продвижение есть и в северном секторе спецоперации. На неделе российские десантники взяли штурмом хорошо укрепленные опорные пункты боевиков у Кременной.

Подробнее с места событий - в репортаже Валентина Гвоздева в программе «Главное с Ольгой Беловой». 

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