Кубинский посол назвал символичным визит Лаврова в Гавану

Дипломат отметил, что глава российского МИД посетил в латиноамериканском регионе те страны, которые не подчиняются диктату Запада.

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Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Гавану стал символичным, сказал посол страны в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья в интервью для программы «Известия. Главное» на Пятом канале.

Дипломат обратил внимание на то, что глава российского МИД посетил в латиноамериканском регионе те страны, которые не подчиняются диктату Запада. Эти страны также понимают аргументацию российской стороны в международных делах - в частности, по Украине.

«Вы знаете, я думаю, что визит Сергея Викторовича в наш район очень знаменательный, символичный», - сказал Хулио Антонио Гармендия Пенья.

Сергей Лавров посетил 17-21 апреля Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. В Гаване глава российского МИД встретился с президентом страны Мигелем Диас-Канелем и Раулем Кастро.

В ходе этой поездки, в частности, сообщалось о расширении сотрудничества со странами региона, звучала критика политики санкций со стороны США и в подходах Вашингтона к ситуации вокруг Украины.