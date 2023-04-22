В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 30 артиллерийских позиций украинских националистов.

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На Краснолиманском направлении артиллеристы группировки войск «Центр» ударили по более 130 целям украинских националистов. В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 30 артиллерийских позиций боевиков. Также российская бомбардировочная авиация обрушилась на критически важные объекты противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Кроме того, на Площанском, Ямполовском и Червоно-Дибровском участках разведчики вскрыли позиции 66-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. В результате авиаудара и удара артиллерии националисты понесли потери в живой силе и технике.

Напомним, ранее стало известно, что российская авиация в зоне СВО ударила по складу ракетно-артиллерийского вооружения в районе Сергеевки на Александро-Калининском направлении. В результате были уничтожены до 600 реактивных снарядов систем залпового огня боевиков.

Также накануне в Министерстве обороны России сообщили об уничтожении топливного склада для военной техники националистов. Он был расположен в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов