В МО РФ сообщили об уничтожении украинского склада топлива для военной техники

Вражеский склад был уничтожен в районе населенного пункта Константиновка на территории ДНР.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило об уничтожении украинского топливного склада для военной техники. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад топлива для украинской военной техники», - заметил Конашенков.

Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. Огневому поражению подверглись 94 украинских артиллерийских подразделения, а также другие войска в 135 районах.

Российские средства ПВО за сутки перехватили три реактивных снаряда РСЗО HIMARS. Также были уничтожены три вражеских беспилотника. Это произошло в районах населенных пунктов Опытное (ДНР), Решетиловское (Запорожская область), Каховка (Херсонская область).

С начала специальной военной операции враг недосчитался 411 самолетов, 228 вертолетов, 3 782 беспилотников, 415 ЗРК, 8 773 танков и других боевых бронированных машин, 1 091 боевой машины РСЗО, 4 633 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 650 единиц специальной автотехники.

Также официальный представитель российского оборонного ведомства заявил, что российские штурмовые отряды ведут бои за западную часть Артемовска.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.