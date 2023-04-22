Российская авиация уничтожила склад с 600 снарядами РСЗО под Сергеевкой
Российская авиация нанесла удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения в районе Сергеевки на Александро-Калининском направлении в зоне СВО. Об этом «Звезде» сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.
В результате удара уничтожены до 600 реактивных снарядов систем залпового огня боевиков.
В районе Острого уничтожена 152-мм гаубица противника Д-20. 152-миллиметровая самоходная гаубица поражена в районе Горняка.
На Марьинском направлении артиллеристы ЮВО обстреляли пункты временной дислокации 43-й отдельной артиллерийской бригады в районе Горняка. Пункт подразделений украинских сил специальных операций разбит в районе Галициновки.
На Авдеевском направлении нанесен артиллерийский удар по опорникам 110-й отдельной механизированной бригады.
Ранее «Звезда» рассказывала, как артиллеристы ВДВ уничтожили из САУ «Нона-С» укрепленные позиции боевиков в лесу.