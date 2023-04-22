Армия Российская авиация уничтожила склад с 600 снарядами РСЗО под Сергеевкой Дмитрий Трунов Артиллеристы ЮВО нанесли удар по пунктам временной дислокации 43-й отдельной артиллерийской бригады в районе Горняка и подразделений украинских сил специальных операций в районе Галициновки. © Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Российская авиация нанесла удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения в районе Сергеевки на Александро-Калининском направлении в зоне СВО. Об этом «Звезде» сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма. В результате удара уничтожены до 600 реактивных снарядов систем залпового огня боевиков. В районе Острого уничтожена 152-мм гаубица противника Д-20. 152-миллиметровая самоходная гаубица поражена в районе Горняка. На Марьинском направлении артиллеристы ЮВО обстреляли пункты временной дислокации 43-й отдельной артиллерийской бригады в районе Горняка. Пункт подразделений украинских сил специальных операций разбит в районе Галициновки. На Авдеевском направлении нанесен артиллерийский удар по опорникам 110-й отдельной механизированной бригады. Ранее «Звезда» рассказывала, как артиллеристы ВДВ уничтожили из САУ «Нона-С» укрепленные позиции боевиков в лесу. Экспертное мнение и аналитика