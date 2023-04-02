В результате оползня в Эквадоре число жертв увеличилось до 27

Из-за этого стихийного бедствия были уничтожены не менее 57 жилых домов,163 получили повреждения.

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В Эквадоре продолжают сталкиваться с последствиями массивного оползня, который произошел в провинции Чимбораcо в городе Алауси. Сообщается об увеличившимся числе жертв данного оползня до 27 человек. Еще два тела были извлечены из-под завалов.

«27 жертв подтверждены после оползня, произошедшего в Алауси. Прокуратура Эквадора организовала извлечение еще двух тел, недавно найденных среди завалов. После опознания они будут переданы родственникам», - цитирует РИА Новости информацию местной прокуратуры.

Тогда были уничтожены не менее 57 жилых домов,163 получили повреждения. Власти Эквадора сообщали о пропавших без вести, число которых достигло 72 человека.

Прежде, 18 марта, на побережье Эквадора произошло землетрясение магнитудой 6,9. На следующий день стало известно, что 12 человек стали жертвами землетрясения.

Поисковые работы затрудняют продолжающиеся осадки и опасность возникновения новых оползней. Объем сошедшего грунта оценивают в два миллиона кубических метров. Некоторые дома могут быть погребены на глубине более 40 метров под землей.