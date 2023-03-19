12 человек стали жертвами землетрясения в Эквадоре

Зафиксированы разрушения нескольких зданий. Толчки также отметили в соседних странах - в Колумбии и в Перу.

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Число жертв землетрясения в Эквадоре магнитудой увеличилось до двенадцати человек, здания оказались разрушенными. Об этом сообщили в BNO News.

«В Эквадоре произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8, в результате которого обрушилось несколько зданий и погибли, по меньшей мере, 12 человек, сообщают официальные лица и очевидцы», - отметили в агентстве.

Отмечается, что толчки оказались настолько сильными, что ощущались в соседних государствах - в Перу и в Колумбии.

Ранее стало известно о землетрясении на побережье Эквадора магнитудой 6,9 баллов. Эпицентр находился на глубине в 10 км.