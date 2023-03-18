Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на побережье Эквадора

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 километров.

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Сейсмологи зафиксировали крупное землетрясение магнитудой 6,9 на побережье Эквадора в провинции Асуай, примерно в 47 км на северо-запад от Куэнки. О происшествии сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Как передает агентство BNO News, эпицентр землетрясения находился на 10-километровой глубине, толчки ощущались не только в Эквадоре, но и в Гуаякиле, Мачале и соседнем Перу.

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,7 балла.

В Тихоокеанском центре предупреждения о цунами, отметили, что «угроза цунами от землетрясения в Эквадоре отсутствует».

Ранее сообщалось, что по последним данным, жертвами разрушительных землетрясений в Турции стали 49 589 человек. Эти сведения сообщил 18 марта вице-президент Турции Фуат Октай.