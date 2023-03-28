Трамп заявил, что украинский конфликт необходимо завершить прямо сейчас

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Конфликт на Украине необходимо закончить прямо сейчас. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, который таким образом повторил свои слова о намерении разрешить кризис за 24 часа.

«Это невероятно, у нас находятся люди, которые не знают, что они делают. Однако, если (конфликт. - Прим. ред.) не разрешится, я решу его сам - за 24 часа, с Путиным и Зеленским. Это будут очень простые переговоры, однако я не стану раскрывать, в чем они будут состоять, потому что в таком случае я не смогу реализовать свой план. Это никогда не сработает», - сказал Трамп в беседе с Fox News.

Американский лидер также добавил, что Украина может быть уничтожена в течение полутора лет, если ситуация не изменится до выборов президента Штатов в 2024 году.

Ранее газета Global Times сообщила, что решение президента России Владимира Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии стало сигналом для Соединенных Штатов по ситуации на Украине. В материале говорится, что реакция Вашингтона показывает желание США «не раздражать Москву».