Люди несут цветы и свечи к месту взрыва в кафе Санкт-Петербурга

В кафе Петербурга, где произошел взрыв, проходил творческий вечер известного военного блогера и корреспонденте Владлена Татарского.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Жители Санкт-Петербурга несут цветы и свечи к месту взрыва в кафе в центре Северной столицы, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

Инцидент произошел на Университетской набережной Петербурга, где проходил творческий вечер военного блогера и корреспондента. Организаторы мероприятия рассказали, что были предприняты меры безопасности, однако их оказалось недостаточно.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о 25 пострадавших, большинство из которых находятся в тяжелом состоянии. На месте взрыва работают взрывотехники и следователи.