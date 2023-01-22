На концерте в зоне СВО исполнили песню Цоя и музыку из «Пиратов Карибского моря»

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Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступили в тыловых районах зоны спецоперации с концертной программой для военнослужащих группировки «Отважные».

Солисты ансамбля исполнили современные музыкальные композиции, близкие сердцам зрителей. На скрипке была сыграна «He's a Pirate» композитора Ханса Циммера, написанная к известному фильму «Пираты Карибского моря». Помимо этого, на концерте исполнили песню музыканта Виктора Цоя «Группа крови на рукаве», любимую российскими слушателями.

Зрители тепло встретили коллектив овациями и подпевали знакомым мелодиям. Ансамбль песни и пляски ЦВО регулярно выступает для военнослужащих и жителей регионов, находящихся в зоне проведения СВО, в том числе и на передовых позициях наших войск.

Ранее артист Юрий Соломин встретился с участниками спецоперации на творческом вечере в ЦДРА. Он рассказал о своем творческом пути, также гостям показали отрывки из фильмов и спектаклей с его участием.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов