Армия Армия Армия

На концерте в зоне СВО исполнили песню Цоя и музыку из «Пиратов Карибского моря»

05:00 22.01.2023
Артисты исполняли известные композиции, близкие сердцам аудитории.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступили в тыловых районах зоны спецоперации с концертной программой для военнослужащих группировки «Отважные».

Солисты ансамбля исполнили современные музыкальные композиции, близкие сердцам зрителей. На скрипке была сыграна «He's a Pirate» композитора Ханса Циммера, написанная к известному фильму «Пираты Карибского моря». Помимо этого, на концерте исполнили песню музыканта Виктора Цоя «Группа крови на рукаве», любимую российскими слушателями.

Зрители тепло встретили коллектив овациями и подпевали знакомым мелодиям. Ансамбль песни и пляски ЦВО регулярно выступает для военнослужащих и жителей регионов, находящихся в зоне проведения СВО, в том числе и на передовых позициях наших войск.

Ранее артист Юрий Соломин встретился с участниками спецоперации на творческом вечере в ЦДРА. Он рассказал о своем творческом пути, также гостям показали отрывки из фильмов и спектаклей с его участием.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:04 В стране и мире
Украинские националисты 26 раз обстреляли ДНР за минувшие сутки
23:49 В стране и мире
Во Франции прошел митинг в поддержку жителей Донбасса
20:16 В стране и мире
Экс-советник главы офиса президента Украины Арестович заговорил о поражении Киева
18:58 В стране и мире
Видео
МЧС РФ показало кадры спасения застрявших на воздушном шаре в Сочи
17:48 Армия
Расчеты ракетных систем С-300 ЗВО провели тренировку в Подмосковье
Популярное
Экс-футболистка «Арсенала» рассказала, как фото с Путиным спасло ее от смерти
Видео
Путин рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде
Видео
Российский боец взял с собой метиса лайки и волка в зону СВО
Видео
Дебоширы, беременная и поломка: что произошло в самолете Бангкок - Москва
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
Очевидец снял видео падения пассажирского самолета в Непале
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.