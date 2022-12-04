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В ЦДРА для матерей и жен мобилизованных выступили артисты Большого театра

Анна Назайкина
07:22 04.12.2022
Артисты исполнили русские народные песни, романсы, популярные произведения советских композиторов. Также зрителям показали фрагменты из классических балетов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Центральном Доме Российской Армии прошел концерт артистов Большого театра России для матерей и жен военнослужащих, мобилизованных в зону специальной военной операции по защите Донбасса.

Программу концерта открыла рапсодия на темы песен военных лет «Фронтовой дневник». Кроме того, артисты исполнили русские народные песни, романсы, популярные произведения советских композиторов. Также зрителям показали фрагменты из классических балетов.

«Большой театр одним из первых выступил перед семьями мобилизованных военнослужащих, тех, кто ныне сражается на полях специальной военной операции. Благодаря нашим давним контактам с Центральным Домом Российской Армии. Как только спецоперация началась, мы сразу договорились о совместной работе. И это не первый концерт, до этого выступали и в Донецке, и в Луганске. И, конечно же, не последний», - рассказал генеральный директор Большого театра России Владимир Урин.

Начальник ЦДРА Василий Мазуренко также отметил важность проведения культурно-массовых мероприятий для семей военнослужащих, участвующих специальной военной операции, в чем у центрального военного учреждения культуры огромный исторический опыт.

Он обратил внимание на то, что только в годы Великой Отечественной войны фронтовые концертные бригады, сформированные в нем, дали более 40 тысяч концертов.

Ранее в театре Российской Армии прошел вечер-посвящение героям России «Наши маяки». Артисты выступили для родственников участников специальной военной операции.

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