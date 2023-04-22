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Politico: высокопоставленные представители Белого дома заявляют об угрозе дефолта

Максим Крюков
20:27 22.04.2023
По данным издания Politico, американский президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти не обсуждают повышение потолка госдолга США.
Politico: высокопоставленные представители Белого дома заявляют об угрозе дефолта
© Фото: Zhengyi Xie, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Некоторые высокопоставленные представители администрации президента Соединенных Штатов Америки выразили обеспокоенность угрозой дефолта американской экономики.

«Внутри администрации существуют некоторые различия в уровне тревоги, поскольку высокопоставленные представители, сфокусированные на экономических вопросах, в частном порядке выражали большее беспокойство серьезностью вероятности дефолта», - передает RT сообщение издания Politico.

Отмечается, что опасения вызваны отсутствием переговоров касательно повышения потолка государственного долга между Джо Байденом и спикером Палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти. Также сообщается, что у политиков отсутствует не только официальная, но и неформальная коммуникация, а все их общение сводится лишь к контактам в медиаполе.

Ранее Business Insider сообщил, что Маккарти обнародовал свой законопроект о повышении потолка государственного долга. Предельную сумму американских заимствований в нем предлагается повысить на 1,5 триллиона долларов или до 31 марта 2024 года - в зависимости от того, что произойдет раньше.

Американский миллиардер и владелец корпораций SpaceX и Tesla Илон Маск в свою очередь выразил уверенность, что дефолт в Соединенных Штатах является лишь вопросом времени. Так он ответил на публикацию Белого дома в соцсетях о том, что дефолт по долгам США может быть планом республиканцев. В октябре 2022 года размер госдолга США впервые в истории превысил $31 трлн.

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