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Маск назвал дефолт США вопросом времени

Ян Брацкий
21:14 19.04.2023
В октябре прошлого года размере госдолга США впервые в истории превысил $31 трлн.
Маск назвал дефолт США вопросом времени
© Фото: Wang Ying, Xinhua, GlobalLookPress
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Американский миллиардер и владелец корпораций SpaceX и Tesla Илон Маск уверен, что дефолт в Соединенных Штатах лишь вопрос времени. Так он ответил на публикацию Белого дома в соцсетях о том, что дефолт по долгам США может быть планом республиканцев.

«Учитывая расходы федерального бюджета, это вопрос времени, а не того, произойдет ли у нас дефолт», - ответил Маск на эту публикацию в Twitter.

В октябре прошлого года американский Минфин заявил о рекордном размере госдолга, который впервые в истории превысил $31 трлн. По состоянию на 3 октября 2022 года Вашингтон был должен 31 триллион 123 миллиарда 887 миллионов 781 тысячу 401 доллар и 34 цента.

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