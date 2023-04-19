Маск назвал дефолт США вопросом времени

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Американский миллиардер и владелец корпораций SpaceX и Tesla Илон Маск уверен, что дефолт в Соединенных Штатах лишь вопрос времени. Так он ответил на публикацию Белого дома в соцсетях о том, что дефолт по долгам США может быть планом республиканцев.

«Учитывая расходы федерального бюджета, это вопрос времени, а не того, произойдет ли у нас дефолт», - ответил Маск на эту публикацию в Twitter.

В октябре прошлого года американский Минфин заявил о рекордном размере госдолга, который впервые в истории превысил $31 трлн. По состоянию на 3 октября 2022 года Вашингтон был должен 31 триллион 123 миллиарда 887 миллионов 781 тысячу 401 доллар и 34 цента.