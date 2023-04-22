В украинском селе Лисичово отказались сносить памятник погибшим красноармейцам

Решение приняли жители села, посчитавшие, что демонтаж памятника обесценит вклад погибших в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками в годы войны.

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Власти села Лисичово в Закарпатской области Украины отказались сносить памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны красноармейцам. На общем собрании жители села высказались за сохранение монумента, так как его демонтаж «обесценит вклад погибших в борьбу против фашизма», пишет ТАСС.

Ранее певица Лайма Вайкуле назвала ненужными памятники погибшим в годы войны. Артистка также усомнилась в их художественной ценности. Депутат Госдумы РФ Елена Драпеко в ответ предложила вычеркнуть певицу из памяти, напомнив ей, что памятники солдатам - святыня.

Ранее стало известно, что вандалы осквернили памятник Воину-освободителю в Харькове. На монумент при помощи краскопульта нанесли символику одного из националистических батальонов. Киевский режим воюет с советским наследием в рамках закона о декоммунизации. Согласно ему, сносу подлежат все памятники той эпохи, переименовываются улицы и целые населенные пункты.