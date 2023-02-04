Вандалы осквернили символикой «Азова»* памятник Воину-освободителю в Харькове

Сами националисты отметили, что продолжат воевать с советскими памятниками в городе.

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В Харькове вандалы осквернили памятник Воину-освободителю. Так, вандалы нарисовали на монумента символику националистического батальона «Азов»* (запрещенная в РФ террористическая организация).

Как сообщает Telegram-канал «Украина.ру», националисты в социальных сетях пишут, что продолжат бороться с советскими памятниками в городе. Ранее стало известно, что в Киеве демонтируют памятник легендарному советскому летчику Валерию Чкалову.

Напомним, официальный Киев воюет с памятниками советской эпохи, переименовывает улицы и населенные пункты с 2015 года, когда Верховная рада приняла закон о декоммунизации. Он предусматривает тотальный запрет советской символики, обязывает власти демонтировать памятники вождям и политическим деятелям времен СССР.

* «Азов» - запрещенная в России террористическая организация.