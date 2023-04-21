Депутат Драпеко предложила забыть Вайкуле после ее критики памятников героям войны

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Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила забыть певицу Лайму Вайкуле и вычеркнуть ее из памяти после заявлений артистки о том, что памятники советским воинам не имеют художественной ценности.

«Мы должны Лайму Вайкуле уже вычеркнуть из своей памяти и забыть про нее. И что она там считает или не считает, для нас не имеет никакого значения. Мы считаем, что памятники солдатам - это святыни. И сколько можем - будем их защищать», - подчеркнула Драпеко в беседе с RT.

Ранее Вайкуле заявила, что памятники павшим в годы Великой Отечественной войны воинам не нужны.

Недавно стало известно об открытии в Ставрополе мемориала памяти воинам, погибшим в годы Великой Отечественной. Памятник представляет собой православную часовню, выполненную из натурального мрамора, высотой примерно в семь метров. Подобные мемориалы возведены еще в 15 российских городах.