Первый украинский реактор американского производства планируется подключить к сети в марте 2029 года.

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Американская компания Holtec International построен на Украине 20 атомных энергоблоков с реакторами SMR-160. Соответствующее соглашение подписано с «Энергоатомом», пишет РБК.

Первый из 20 реакторов должны подключить к марту 2029 года. В рамках соглашения с компанией из США, на Украине также развернут производство необходимых комплектующих.

Ранее советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что четыре из шести реакторов Запорожской АЭС загружены американским топливом. Американское Минэнерго уже потребовало от россиян не прикасаться к секретным ядерным технологиям США, сообщил Карчаа. Как выяснилось позже, Вашингтон продавал свое ядерное топливо на Украину на 30% дороже рыночной цены. Теперь на ЗАЭС оно должно догореть до конца - невозможно остановить реактор и заменить в нем топливо.