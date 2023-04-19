Карчаа заявил, что четыре из шести реакторов ЗАЭС загружены американским топливом
Четыре из шести реакторов Запорожской атомной электростанции действительно загружены американским топливом. До начала специальной военной операции данное топливо привозили из Харькова, где в Центре проектирования активных зон рассчитывали, как его применить в ЗАЭС. Также этим занимались и специалисты самой станции. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
Он подтвердил, что Минэнерго США прислало в Росатом письмо, где в наглом тоне призывает не прикасаться к секретным американским ядерным технологиям на Запорожской АЭС.
«На самом деле по форме это было письмо, а по содержанию это не просьба. Американцы в своем стиле практически с нескрываемым, это не подстрочник был, а это, по сути дела, в этом письме содержались угрозы», - сказал он.
Речь идет о расчете теплогидравлических режимов активной зоны - это когда высчитываются оптимальные показатели для загрузки топлива в специальные сборки (кассеты) в атомных реакторах.
Ранее телеканал CNN сообщил, что американское Министерство энергетики предупредило Росатом о том, что на Запорожской АЭС находится секретная американская ядерная технология. В Соединенных Штатах призвали Россию «не трогать» данные, подлежащие экспортному контролю. Отмечается, что незаконный доступ к технологиям страны является нарушением закона.