В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Карчаа заявил, что четыре из шести реакторов ЗАЭС загружены американским топливом

Максим Крюков
18:00 19.04.2023
Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа подтвердил, что Минэнерго США прислало в Росатом письмо, где призывает не прикасаться к секретным американским ядерным технологиям на Запорожской АЭС.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Russian Look, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Четыре из шести реакторов Запорожской атомной электростанции действительно загружены американским топливом. До начала специальной военной операции данное топливо привозили из Харькова, где в Центре проектирования активных зон рассчитывали, как его применить в ЗАЭС. Также этим занимались и специалисты самой станции. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Он подтвердил, что Минэнерго США прислало в Росатом письмо, где в наглом тоне призывает не прикасаться к секретным американским ядерным технологиям на Запорожской АЭС.

«На самом деле по форме это было письмо, а по содержанию это не просьба. Американцы в своем стиле практически с нескрываемым, это не подстрочник был, а это, по сути дела, в этом письме содержались угрозы», - сказал он.

Речь идет о расчете теплогидравлических режимов активной зоны - это когда высчитываются оптимальные показатели для загрузки топлива в специальные сборки (кассеты) в атомных реакторах.

Ранее телеканал CNN сообщил, что американское Министерство энергетики предупредило Росатом о том, что на Запорожской АЭС находится секретная американская ядерная технология. В Соединенных Штатах призвали Россию «не трогать» данные, подлежащие экспортному контролю. Отмечается, что незаконный доступ к технологиям страны является нарушением закона.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:03 В стране и мире
Вандалы разгромили христианское кладбище в Баку
18:00 В стране и мире
Видео
Карчаа заявил, что четыре из шести реакторов ЗАЭС загружены американским топливом
17:48 В стране и мире
Молдавия выслала сотрудника российского посольства после инцидента с Миннихановым
17:27 В стране и мире
Государственная дума приняла закон об увеличении налоговых вычетов на обучение и лечение
16:17 В стране и мире
Кабмин предложил защитить москвичей от переплат за отопление теплыми зимами
Популярное
Видео
Карчаа рассказал, как США продали Украине свое ядерное топливо на 30% дороже рынка
Видео
Корреспонденту «Звезды» Исаеву пришла странная посылка, возможно, с бюстом
Видео
Путин в штабе «Днепр» поздравил военных с Пасхой и подарил им икону
Видео
Украинские боевики оставили позиции на одной из высот и коробку презервативов
Видео
Минобороны России опубликовало видеоролик с призывом записаться на контракт
Мать Саакашвили заявила, что он превратился в «скелет»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.