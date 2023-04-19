Карчаа заявил, что четыре из шести реакторов ЗАЭС загружены американским топливом

Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа подтвердил, что Минэнерго США прислало в Росатом письмо, где призывает не прикасаться к секретным американским ядерным технологиям на Запорожской АЭС.

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Четыре из шести реакторов Запорожской атомной электростанции действительно загружены американским топливом. До начала специальной военной операции данное топливо привозили из Харькова, где в Центре проектирования активных зон рассчитывали, как его применить в ЗАЭС. Также этим занимались и специалисты самой станции. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Он подтвердил, что Минэнерго США прислало в Росатом письмо, где в наглом тоне призывает не прикасаться к секретным американским ядерным технологиям на Запорожской АЭС.

«На самом деле по форме это было письмо, а по содержанию это не просьба. Американцы в своем стиле практически с нескрываемым, это не подстрочник был, а это, по сути дела, в этом письме содержались угрозы», - сказал он.

Речь идет о расчете теплогидравлических режимов активной зоны - это когда высчитываются оптимальные показатели для загрузки топлива в специальные сборки (кассеты) в атомных реакторах.

Ранее телеканал CNN сообщил, что американское Министерство энергетики предупредило Росатом о том, что на Запорожской АЭС находится секретная американская ядерная технология. В Соединенных Штатах призвали Россию «не трогать» данные, подлежащие экспортному контролю. Отмечается, что незаконный доступ к технологиям страны является нарушением закона.