В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Карчаа рассказал, как США продали Украине свое ядерное топливо на 30% дороже рынка

Максим Крюков
18:38 19.04.2023
Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа подчеркнул, что России не нужно американское ядерное топливо, поскольку отечественный продукт качественнее и надежнее.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Николай Лазаренко, Пресс-служба президента Украины, РИА Новости
Читайте нас на:

Соединенные Штаты Америки продали Украине свое ядерное топливо на 30% дороже рыночной цены, когда помогали им переводить на него атомные станции. И теперь на Запорожской АЭС ему необходимо догореть до конца - невозможно просто остановить реактор и заменить топливо. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Они же очень добрые у нас ребята, они исключительно про гуманитарные вещи, только почему-то Запорожской атомной станции, ну, Украине, считай, они продали свое топливо где-то примерно процентов на 30 выше рынка. В этой истории сколько политики, столько и бизнеса, и атомной энергетики, здесь все перемешалось», - сказал он.

Он также заявил, что раньше вся станция работала на российском топливе, подчеркнув, что России не нужно американское ядерное топливо, так как отечественный продукт качественнее и надежнее.

Что касается письма Минэнерго США с требованиями «не прикасаться к секретным американским ядерным технологиям», Ренат Карчаа отметил, что России угрожать бесполезно. По его мнению, по таким сложным вопросам необходимо садиться за стол переговоров.

Кроме того, советник главы концерна «Росэнергоатом» в беседе со «Звездой» заявил, что четыре из шести реакторов Запорожской АЭС загружены американским топливом. По его словам, до начала специальной военной операции данное топливо привозили из Харькова, где в Центре проектирования активных зон рассчитывали, как его применить в ЗАЭС, также этим занимались и специалисты самой станции.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:03 В стране и мире
Вандалы разгромили христианское кладбище в Баку
18:00 В стране и мире
Видео
Карчаа заявил, что четыре из шести реакторов ЗАЭС загружены американским топливом
17:48 В стране и мире
Молдавия выслала сотрудника российского посольства после инцидента с Миннихановым
17:27 В стране и мире
Государственная дума приняла закон об увеличении налоговых вычетов на обучение и лечение
16:17 В стране и мире
Кабмин предложил защитить москвичей от переплат за отопление теплыми зимами
Популярное
Видео
Карчаа рассказал, как США продали Украине свое ядерное топливо на 30% дороже рынка
Видео
Корреспонденту «Звезды» Исаеву пришла странная посылка, возможно, с бюстом
Видео
Путин в штабе «Днепр» поздравил военных с Пасхой и подарил им икону
Видео
Украинские боевики оставили позиции на одной из высот и коробку презервативов
Видео
Минобороны России опубликовало видеоролик с призывом записаться на контракт
Мать Саакашвили заявила, что он превратился в «скелет»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.