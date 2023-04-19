Карчаа рассказал, как США продали Украине свое ядерное топливо на 30% дороже рынка

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Николай Лазаренко, Пресс-служба президента Украины, РИА Новости

Соединенные Штаты Америки продали Украине свое ядерное топливо на 30% дороже рыночной цены, когда помогали им переводить на него атомные станции. И теперь на Запорожской АЭС ему необходимо догореть до конца - невозможно просто остановить реактор и заменить топливо. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Они же очень добрые у нас ребята, они исключительно про гуманитарные вещи, только почему-то Запорожской атомной станции, ну, Украине, считай, они продали свое топливо где-то примерно процентов на 30 выше рынка. В этой истории сколько политики, столько и бизнеса, и атомной энергетики, здесь все перемешалось», - сказал он.

Он также заявил, что раньше вся станция работала на российском топливе, подчеркнув, что России не нужно американское ядерное топливо, так как отечественный продукт качественнее и надежнее.

Что касается письма Минэнерго США с требованиями «не прикасаться к секретным американским ядерным технологиям», Ренат Карчаа отметил, что России угрожать бесполезно. По его мнению, по таким сложным вопросам необходимо садиться за стол переговоров.

Кроме того, советник главы концерна «Росэнергоатом» в беседе со «Звездой» заявил, что четыре из шести реакторов Запорожской АЭС загружены американским топливом. По его словам, до начала специальной военной операции данное топливо привозили из Харькова, где в Центре проектирования активных зон рассчитывали, как его применить в ЗАЭС, также этим занимались и специалисты самой станции.