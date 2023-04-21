МО РФ: российские штурмовые отряды ведут бои за западную часть Артемовска

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Минобороны России сообщило о том, что штурмовые отряды ведут бои за западную часть города Артемовск. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части города Артемовск. Воздушно-десантные войска пресекают попытки противника контратаковать на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом», - заметил Конашенков.

Авиацией и артиллерией «Южной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Красное, Часов Яр и Предтечино. Штурмовые отряды поддерживают авиация и артиллерия. За сутки в данный район совершено восемь вылетов, артиллеристы выполнили 69 огневых задач.

На брифинге представитель российского оборонного ведомства озвучил суточные потери вооруженных формирований Украины на Донецком направлении. По его словам, уничтожено до 310 националистов. Помимо живой силы, есть потери в технике - уничтожены четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение неприятелю в районах Угледара, Пречистовки и Червоного. В районах населенных пунктов Гуляйполе и Полтавка уничтожены два украинских склада боеприпасов. Суточные потери украинской стороны в живой силе составили до 90 человек. Уничтожены две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица «Мста-Б». На Херсонском направлении уничтожено до 10 националистов и два украинских автомобиля.

На Купянском направлении поражены подразделения противника в районах Стельмаховки, Синьковки, Тимковки и Першотравневого. В районах населенных пунктов Лиман Первый, Синьковка, Новоселовское и Стельмаховка пресечены действия четырех украинских разведгрупп. В районе Кисловки уничтожен склад украинских боеприпасов. Суточные потери украинской стороны в личном составе превысили 60 человек. Уничтожено несколько единиц техники, включая буксируемую гаубицу Д-20 и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

На Краснолиманском направлении нанесено поражение украинским боевикам в районах населенных пунктов Червонопоповка, Червоная Диброва, Григоровка и Серебрянка. Потери неприятеля в живой силе превысили 55 человек. Уничтожено несколько единиц техники, включая гаубицу Д-20 и САУ «Гвоздика».

Также в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится об уничтожении украинского склада топлива для военной техники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.