Путин назвал защиту людей и России целью спецоперации

По словам президента, Россия не может допустить, чтобы на ее же исторических территориях создавались угрозы.

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Цель специальной военной операции (СВО) состоит в защите людей и самой России, заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами.

«Цель, как я уже много раз говорил, - прежде всего, защита людей и защита самой России от тех угроз, которые ей пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях. Мы этого не можем допустить», - сказал глава государства.

Путин также поздравил студента-участника СВО из Луганской Народной Республики Владислава Олейника с наградами, которыми он был отмечен. Молодой человек, в свою очередь, поблагодарил президента за демобилизацию студентов ЛНР и рассказал о планах работать в ФСБ, защищая интересы России.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Утром 21 сентября президент вновь обратился к россиянам и объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Двадцать седьмого сентября власти Донецкой и Луганской республик, а также подконтрольных российским силам Херсонской и Запорожской областей провели референдумы о присоединении к России. Уже 30 сентября в Кремле были подписаны договора о принятии в состав РФ новых территорий.