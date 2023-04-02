В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Свято-Покровский кафедральный собор в Хмельницком хотят отобрать в пользу ПЦУ

Вероника Волосунова
21:44 02.04.2023
Противники УПЦ проголосовали за переход собора в Хмельницком в новую церковь, при этом не уточняется, являлись ли они прихожанами храма не уточняется.
Свято-Покровский кафедральный собор в Хмельницком хотят отобрать в пользу ПЦУ
© Фото: Daniil Ivanov Russian Look Globallookpress
Читайте нас на:

Противники УПЦ, собравшиеся у Свято-Покровского храма в Хмельницком, провели собрание о его переводе в ПЦУ. Большинство участников проголосовали за переход собора в новую церковь, при этом не установлено, были ли голосовавшие прихожанами храма.

В издании добавили, что по итогам собрания противников УПЦ, ключи от собора были переданы комиссии, члены которой сразу вошли в храм и начали описывать имущество, передает издание «Страна». В связи с чем богослужения в Свято-Покровском храме проходить не будут до Пасхи.

Ранее стало известно, что 29 марта истек срок ультиматума Минкульта Украины о выселении иноческой братии из Киево-Печерской лавры. Однако в монахи приняли решение сопротивляться киевскому режиму. Отстаивать лавру помогают обычные прихожане, которые остаются ночевать, опасаясь ее захвата.

Также в Хозяйственный суд Киева был направлен иск об отмене расторжения договора об аренде Киево-Печерской лавры в одностороннем порядке. Его рассмотрение назначено на 26 апреля, при этом монахам не разрешили остаться в обители на этот срок, а наместника обители митрополита Павла суд отправил на два месяца под домашний арест. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Киев издевается и глумится над православием.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:41 В стране и мире
Число пострадавших при взрыве в питерском кафе увеличилось до 25
20:21 В стране и мире
Организаторы встречи с военкором Татарским рассказали о мерах безопасности
19:33 В стране и мире
В МВД подтвердили гибель военкора Татарского при взрыве в кафе
19:06 В стране и мире
РИА Новости: военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в Петербурге
17:46 В стране и мире
Лавров обсудил с Блинкеном по телефону задержание американца Гершковича
Популярное
«КП»: тренер Александр Жулин рассказал о состоянии Романа Костомарова
Видео
Полет машины футболиста Кьюина в спортзал попал на видео
Corriere della Sera: группа из 6-7 человек помогла Уссу сбежать из Италии
Британские астрономы обнаружили одну из крупнейших черных дыр
RTL: экс-премьер Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане
Видео
«Не мог маму защитить»: высаженный из скорой мальчик с пневмонией рассказал об инциденте
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.