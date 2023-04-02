Свято-Покровский кафедральный собор в Хмельницком хотят отобрать в пользу ПЦУ

Противники УПЦ проголосовали за переход собора в Хмельницком в новую церковь, при этом не уточняется, являлись ли они прихожанами храма не уточняется.

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Противники УПЦ, собравшиеся у Свято-Покровского храма в Хмельницком, провели собрание о его переводе в ПЦУ. Большинство участников проголосовали за переход собора в новую церковь, при этом не установлено, были ли голосовавшие прихожанами храма.

В издании добавили, что по итогам собрания противников УПЦ, ключи от собора были переданы комиссии, члены которой сразу вошли в храм и начали описывать имущество, передает издание «Страна». В связи с чем богослужения в Свято-Покровском храме проходить не будут до Пасхи.

Ранее стало известно, что 29 марта истек срок ультиматума Минкульта Украины о выселении иноческой братии из Киево-Печерской лавры. Однако в монахи приняли решение сопротивляться киевскому режиму. Отстаивать лавру помогают обычные прихожане, которые остаются ночевать, опасаясь ее захвата.

Также в Хозяйственный суд Киева был направлен иск об отмене расторжения договора об аренде Киево-Печерской лавры в одностороннем порядке. Его рассмотрение назначено на 26 апреля, при этом монахам не разрешили остаться в обители на этот срок, а наместника обители митрополита Павла суд отправил на два месяца под домашний арест. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Киев издевается и глумится над православием.