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NYT: Тейшейра начал «сливать» данные Пентагона менее чем за два дня до начала СВО

Анна Назайкина
10:59 22.04.2023
Как утверждается, распространять информацию министерства обороны США, ЦРУ и друг разведывательных ведомств он перестал только в марте текущего года.
NYT: Тейшейра начал «сливать» данные Пентагона менее чем за два дня до начала СВО
© Фото: Liu Jie. ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Сотрудник разведывательного отделения Нацгвардии ВВС Массачусетса Джек Тейшейра начал распространять секретные данные минобороны Соединенных Штатов в феврале прошлого года, передает The New York Times.

«В феврале 2022 года... пользователь, характеристики которого соответствуют характеристикам...Тейшейры, начал публиковать секретные разведданные», - пишет газета.

Как утверждается, американец «сливал» информацию в чат в Discord, в котором в тот момент находились примерно 600 человек.

В издании уточнили, что мужчина размещал данные агентства нацбезопасности, ЦРУ и других разведывательных ведомств. Он также утверждал пользователям, что у него есть доступ к документам коллег США из других стран, например, из Британии.

По данным NYT, первый раз он разместил данные в этом сообществе менее чем за 48 часов до начала СВО. «Сливать» информацию в этой группе он перестал только в марте текущего года.

Об утечке документов Пентагона стало известно в начале апреля. Распространившаяся информация, в частности, относились к конфликту на Украине. В Министерстве иностранных дел РФ предположили, что утекшие данные могут быть целенаправленным вбросом, чтобы ввести Москву в заблуждение.

Впоследствии в качестве  подозреваемого был задержан Тейшейра. Позже ему было предъявлено обвинение, сейчас мужчина находится под стражей.

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