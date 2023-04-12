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Рябков допустил, что утечка документов Пентагона является вбросом

Марина Крижановская
10:30 12.04.2023
Замглавы МИД РФ обратил внимание, что США, являясь стороной конфликта на Украине, могут использовать такие приемы против России.
Рябков допустил, что утечка документов Пентагона является вбросом
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости
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В МИД России предположили, что недавняя утечка в Сеть документов Пентагона может быть целенаправленным вбросом. По этой причине у министерства нет позиции по данной ситуации.

Также ведомство считает, что данная обнародованная информация служит тому, чтобы ввести Россию в заблуждение. С таким заявлением выступил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков на встрече с журналистами.

«У нас нет позиции, это, наверное, кому-то интересно эти документы посмотреть, если это вообще документы, а может быть, этой фейк, может быть, это целенаправленный вброс», - ответил он на соответствующий вопрос ТАСС.

Он добавил, что США могут использовать различные приемы, чтобы сбить противника - Россию - с толку, поскольку сами являются в украинском кризисе стороной конфликта.

«Поскольку США являются стороной конфликта и, по сути дела, ведут гибридную войну против нас, возможны такие приемы, чтобы противника, то есть Российскую Федерацию, ввести в заблуждение. Я ничего не утверждаю, я просто допускаю, что разного рода сценарии, модели здесь вполне мыслимы», - сообщил замминистра.

Вместе с тем Рябков проинформировал о том, что главе МИД РФ и членам его делегации США не выдали визы для участия в заседаниях Совбеза ООН, которые пройдут в Нью-Йорке в этом месяце. Также отмечено, что Россия не приемлет прессинга в вопросе консульского доступа к журналисту из США Гершковичу - страна действует в соответствии с законами. Рябков отметил, что этот вопрос на рассмотрении в РФ.

Дополнительно Сергей Рябков высказался и о соблюдении Россией добровольных обязательств в части уведомления о запусках межконтинентальных баллистических ракет, в том числе с подводных лодок. В частности, Москва уведомила Вашингтон о пуске МБР с полигона Капустин Яр.

Немногим ранее в МИД заявили об угрозах для всего мира и Евросоюза в частности по причине поставок ПЗРК и ПТРК украинским властям. МИД считает, что вполне вероятна проблема безопасности гражданского авиасообщения над Европой и в мире в целом.

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