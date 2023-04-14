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Арестованному по подозрению в утечке документов Пентагона Тейшейре официально предъявили обвинение

Елизавета Потейчук
17:49 14.04.2023
Обвинение было предъявлено в суде Бостона.
Арестованному по подозрению в утечке документов Пентагона Тейшейре официально предъявили обвинение
© Фото: US Joint Staff, Globallookpress
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Сотруднику разведывательного отделения Национальной гвардии ВВС Массачусетса Джеку Тейшейре предъявили обвинение по делу об утечке секретных документов Министерства обороны США и американской разведки. Отмечено, что обвинение предъявлено по статье об изъятии, хранении и передаче секретной информации.

Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на CNN. Уточняется, что американцу предъявили обвинение в суде Бостона. До этого Джек Тейшейра был арестован.

Напомним, газета The New York Times сообщила, что в чате небольшого сообщества с обсуждением видеоигр и оружия опубликовали секретные документы Пентагона. Лидером группы как раз и оказался Джек Тейшейра. При этом подлинность документов подтверждена не была. В материалах находятся информация о военной помощи Украине, дислокации средств ПВО украинских боевиков и другие служебные материалы с грифом «Секретно».

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