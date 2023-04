В стране и мире Арестованному по подозрению в утечке документов Пентагона Тейшейре официально предъявили обвинение Елизавета Потейчук Обвинение было предъявлено в суде Бостона. © Фото: US Joint Staff, Globallookpress Читайте нас на: Сотруднику разведывательного отделения Национальной гвардии ВВС Массачусетса Джеку Тейшейре предъявили обвинение по делу об утечке секретных документов Министерства обороны США и американской разведки. Отмечено, что обвинение предъявлено по статье об изъятии, хранении и передаче секретной информации. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на CNN. Уточняется, что американцу предъявили обвинение в суде Бостона. До этого Джек Тейшейра был арестован. Напомним, газета The New York Times сообщила, что в чате небольшого сообщества с обсуждением видеоигр и оружия опубликовали секретные документы Пентагона. Лидером группы как раз и оказался Джек Тейшейра. При этом подлинность документов подтверждена не была. В материалах находятся информация о военной помощи Украине, дислокации средств ПВО украинских боевиков и другие служебные материалы с грифом «Секретно». Экспертное мнение и аналитика