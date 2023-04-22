Вызвавший переполох в Киеве метеорный поток достигнет апогея 23 апреля

При ясном небе можно будет наблюдать метеорный дождь всю ночь до рассвета.

© Фото: meuniannet, Telegram

Метеорный поток Лириды достигнет своего пика в ночь на 23 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Московского планетария. Предположительно именно метеор Лирид стал причиной мощной вспышки над Киевом в среду 19 апреля.

Апогей метеорного дождя Лирид настанет в ночь на воскресенье. Но уже 21 апреля можно было увидеть множество «падающих звезд». По прогнозам Международной метеорной организации, на пике ожидается до 18 метеоров в час.

Условия наблюдения за Лиридами будут благоприятными. Луна только что прошла фазу новолуния, и ее свет не будет перебивать метеоры. При ясном небе можно видеть метеорный дождь всю ночь до рассвета.

В ночь на четверг во время воздушной тревоги в небе над Киевом увидели некий летящий объект и очень яркую вспышку. Глава офиса президента Украины Ермак объяснил ее работой ПВО в Киеве, но потом удалил пост. Киевские власти заявили, что вспышка над городом была вызвана падением американского спутника. Однако в НАСА позже опровергли эту версию.

Специалисты считают, что это явление могло быть вызвано метеором размером с картофелину, который сгорел на высоте в 50-70 километров над поверхностью Земли.