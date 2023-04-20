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Воздушную тревогу в Киеве объявили из-за «падения спутника NASA»

Анна Касаткина
00:39 20.04.2023
NASA ранее сообщало, что выведенный из эксплуатации спутник RHESS упадет на Землю 19 апрелю.
Воздушную тревогу в Киеве объявили из-за «падения спутника NASA»
© Фото: nasa.gov
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Киевские власти заявили, что вспышка над городом, из-за которой объявили воздушную тревогу, была вызвана падением американского спутника. Об этом сообщил глава Киевской военной администрации Сергей Попко.

«По предварительной информации, это явление явилось результатом падения на Землю космического спутника NASA», - написал он Telegram.

По словам Попко, воздушная тревога была объявлена, чтобы избежать жертв при падении на землю обломков.

NASA ранее предупредило, что на Землю 19 апреля упадет 300-килограммовый спутник Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (RHESSI), который находился в космосе с 2002 года для изучения Солнца. Спутник вывели из эксплуатации в 2018 году. Большая часть спутника, как отмечалось, должна сгореть в атмосфере.

В космическом агентстве ситуацию со вспышкой в Киеве не комментировали. В то же время астроном Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл в Twitter сообщил, что окно для входа спутника в атмосферу откроется только между 1.50 и 3.50 мск. Траектория его полета включает Южную Америку, Северную Африку, Центральную Азию и Китай.

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