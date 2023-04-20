Ученый Сурдин заявил, что причиной яркой вспышки над Киевом стал метеор

Скорее всего, метеор был размером с картофелину и сгорел на высоте в 50-70 километров над поверхностью Земли.

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Причиной яркой вспышки над Киевом, вероятно, стал метеор размером с картофелину, сгоревший на высоте в 50-70 километров над поверхностью Земли. Об этом в разговоре со «Звездой» сказал научный сотрудник Государственного астрономического института им. Штернберга Владимир Сурдин.

«Было бы обидно, если это летающая тарелка и так и не получился контакт с инопланетянами. Но я надеюсь, что пилоты летающих тарелок более умелую посадку организуют на Землю и не сгорят в верхних слоях атмосферы», - иронично прокомментировал Сурдин сообщения о падении НЛО в Киеве.

Он также отметил, что вспышка произошла на большой высоте. Соответственно, от метеора ничего не осталось и на Землю ничего не упало.

Напомним, ночью власти Киева объяснили яркую вспышку над городом падением спутника NASA, а воздушную тревогу в городе - предупреждением человеческих жертв от обломков.

При этом в NASA заявили, что американский спутник RHESSI, который должен упасть на Землю 20 апреля, все еще находится на орбите, а сообщения о его падении в Киеве неверны.