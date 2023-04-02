Губернатор Петербурга взял под свой контроль работу спецслужб на месте взрыва в кафе

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Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, координирует работу спецслужб и оказания медицинской помощи пострадавшим в результате взрыва в кафе на Университетской набережной города, где проходил творческий вечер военного корреспондента и известного блогера Владлена Татарского. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

«Губернатор координирует работу специальных служб, пострадавшим отказывается медицинская помощь, ситуация под контролем», - заявили в пресс-службе.

Ранее в МВД подтвердили информацию о гибели Владлена Татарского. Сообщается, что мощность взрывного устройства составила более 200 грамм тротила. Также при взрыве пострадали 16 человек. Опубликованы кадры с места взрыва.