Украинские боевики наносят удар по мирным районам Мелитополя, где не было и нет военных расположений.

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Утром Мелитополь подвергся обстрелу со стороны украинских националистов. Есть разрушения и пострадавшие.

По предварительным данным, украинскими боевиками был нанесен комбинированный удар из РСЗО HIMARS и «Ольха» с применением кассетных боеприпасов по мирным районам Мелитополя, где не было и нет никаких военных расположений.

Зафиксированы попадания в тяговую подстанцию локомотивного депо, а также повреждены крыша многоквартирного дома и газовая труба.

В результате ракетного удара от осколочных ранений пострадало шесть человек. Женщина 1967 года рождения получила ранение в живот и находится в тяжелом состоянии. Доставлена в больницу с серьезными ранениями в живот, шею и ноги девушка 1991 года рождения. С различными осколочными ранениями госпитализированы еще четыре человека.