Украинские боевики обстреляли локомотивное депо в Мелитополе

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Железнодорожное депо в городе Мелитополь Запорожской области подверглось обстрелу со стороны украинских боевиков. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«По предварительной информации, в 5:30 зафиксированы попадания в объекты локомотивного депо Мелитополя. Есть повреждения и разрушения. Пострадавших нет», - приводит агентство его слова.

Кроме того, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов добавил, что город в результате украинской атаки остался без электричества. Вместе с тем чиновник обратил внимание, что удары наносились при помощи РСЗО HIMARS.

Напомним, 29 марта украинские боевики также обстреляли железнодорожное депо в Мелитополе.