Украинские боевики обстреляли локомотивное депо в Мелитополе
В результате обстрела пострадавших не зафиксировано.
© Фото: РИА Новости
Железнодорожное депо в городе Мелитополь Запорожской области подверглось обстрелу со стороны украинских боевиков. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«По предварительной информации, в 5:30 зафиксированы попадания в объекты локомотивного депо Мелитополя. Есть повреждения и разрушения. Пострадавших нет», - приводит агентство его слова.
Кроме того, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов добавил, что город в результате украинской атаки остался без электричества. Вместе с тем чиновник обратил внимание, что удары наносились при помощи РСЗО HIMARS.
Напомним, 29 марта украинские боевики также обстреляли железнодорожное депо в Мелитополе.