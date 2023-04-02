Украинские националисты обстреляли Мелитополь из РСЗО HIMARS и «Ольха»
По данным городской администрации, есть пострадавшие среди мирного населения.
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Мелитополь подвергся обстрелу со стороны Украины днем в воскресенье 2 апреля. По данным городской администрации, боевики применяли при атаке на город РСЗО HIMARS и «Ольха».
«Удар по Мелитополю был осуществлен с применением кассетных боеприпасов», - уточнили в Telegram-канале мэрии.
По предварительным сведениям, в результате массированного удара есть пострадавшие, это по меньшей мере шесть человек.
«Среди пострадавших - только мирные жители», - отметили в администрации.
Ранее сообщалось, что в среду 29 марта боевики обстреливали железнодорожное депо в Мелитополе.