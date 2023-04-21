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Kyodo подтвердило, что страны G7 рассматривают почти полный запрет экспорта в РФ

Сергей Лебедев
08:04 21.04.2023
Японский министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура отказался от комментариев по данному вопросу.
Kyodo подтвердило, что страны G7 рассматривают почти полный запрет экспорта в РФ
© Фото: IMAGO, Janine Schmitz, photothek.d, www.imago-images.de, GlobalLookPress
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Страны «Большой семерки» рассматривают возможность почти полного запрета на экспорт в Российскую Федерацию. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источник в правительстве Японии.

При этом японский министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура отказался от комментариев. Он отметил, что этот вопрос «касается дипломатических переговоров».

Напомним, ранее стало известно, что на Западе рассматривают вариант запрета на экспорт в Россию почти всех товаров. По данным Bloomberg, лидеры G7 обсуждают инициативу в преддверии майского саммита в Японии.

Ранее российский президент Владимир Путин констатировал, что санкции будут действовать долго. По словам президента, нужно выработать меры суверенного развития страны на долгосрочную перспективу.

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