Путин констатировал, что «санкции - это надолго»

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Президент Владимир Путин на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций констатировал, что введенные в адрес РФ ограничения будут действовать долго.

«Хочу здесь отметить, что все мы понимаем: санкции, конечно, надолго», - сказал он.

Глава Российского государства указал на необходимость выработать меры суверенного развития страны на долгосрочную перспективу.

С начала специальной военной операции на Украине многие зарубежные компании заявили о приостановке деятельности в России, а также полном уходе с российского рынка. Евросоюз ввел 10 пакетов санкций. Помимо стран ЕС, санкции поддержали Великобритания, Канада и США. Сейчас обсуждается 11-й пакет санкций, он будет направлен на борьбу с обходом существующих ограничительных мер.

Путин сегодня на заседании Госсовета дал оценку западным компаниям, которые свернули деятельность в России после начала СВО. Как утверждает президент, ушедшие из РФ компании «бойцами» назвать нельзя.