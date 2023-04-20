США и страны G7 обсудят почти полный запрет экспорта в Россию

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США и ряд ключевых союзников Украины рассматривают вариант почти полного запрета на экспорт в Россию. Об этом пишет Bloomberg. По данным издания, лидеры «Большой семерки» обсуждают эту инициативу в преддверии майского саммита в Японии.

Источники издания сообщили, что, скорее всего, эмбарго на экспорт не коснется лекарств, продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Главная сложность в том, что на уровне Евросоюза подобное решение придется принимать единогласно, напомнило агентство. Очевидно, что в данном случае ряд стран, сохранивших торговлю с Россией, воспротивятся нововведениям. Кроме того, ответные шаги Москвы могут нанести ущерб самим инициаторам запрета. Эксперты добавляют, что часть оставшихся торговых потоков с Россией испарится и восстановить прежние объемы торговли в будущем будет очень сложно. Сейчас экспорт товаров из стран Евросоюза и G7 в Россию сократился вдвое.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на неназванного еврочиновника предположило, что с антироссийскими санкциями покончено. Введение дополнительных ограничений приведет к все большему росту исключений. Западные чиновники уверены, что при разработке нового пакета санкций ЕС ограничится лишь списком лиц и ужесточением уже существующих мер.